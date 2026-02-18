Eishockey-Finale Kanada gegen USA möglich - Sorgen um Crosby

Mailand (dpa) - Das Eishockey-Finale Kanada gegen USA ist bei den Olympischen Winterspielen in Mailand weiterhin möglich. Ob Kanadas Kapitän und Superstar Sidney Crosby dann allerdings mitwirken könnte, ist unklar. Der 39 Jahre alte Olympiasieger von 2010 und 2014 verletzte sich am Mittwoch beim dramatischen Viertelfinalsieg gegen Tschechien. Beim 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) nach Verlängerung war Crosby im Mittelabschnitt in die Kabine gegangen und danach nicht mehr wiedergekommen.

«Das ist natürlich hart, wenn du deinen Kapitän so siehst. Ich hoffe, dass er im nächsten Spiel wieder dabei sein kann», sagte Abwehrstar Drew Doughty von den Los Angeles Kings. Crosby hatte etliche harte Checks einstecken müssen.

Drei Viertelfinals werden erst in der Verlängerung entschieden

Die NHL-Startruppe um Connor McDavid, Nathan Mackinnon und Crosby hatte in Mailand viel Mühe mit den Tschechen, die bis kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit noch 3:2 geführt hatten. Nick Suzuki von den Montreal Canadiens rettete den Favoriten etwas mehr als drei Minuten vor Schluss mit seinem Ausgleich in die Verlängerung. Dort erzielte Mitch Marner von den Vegas Golden Knights das entscheidende Tor. Kanada spielt am Freitag nun gegen Finnland.

Der amtierende Olympiasieger gewann gegen die Schweiz ebenfalls nach Verlängerung mit 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0). Artturi Lehkonen von Colorado Avalanche schoss die Finnen, die bis sechs Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit noch 0:2 zurückgelegen hatten, zum Sieg. In NHL-Star Kevin Fiala und Ex-NHL-Profi Denis Malgin hatten sich zwei wichtige Schweizer Spieler in der Vorrunde verletzt.

Im zweiten Halbfinale stehen sich Weltmeister USA und Deutschland-Bezwinger Slowakei gegenüber. Die neben Kanada als Top-Favoriten geltenden US-Boys rangen am Abend Schweden ebenfalls nach Verlängerung mit 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) nieder. Quinn Hughes von Minnesota Wild war der entscheidende Torschütze.