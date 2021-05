Eishockey-WM: Ist Kanada auch für Deutschland schlagbar?

Das deutsche Eishockey-Team fiebert ihrem dritten Auftritt bei der WM in Riga entgegen. Gegen die Top-Nation Kanada soll eine Überraschung her - ähnlich wie in einem ganz besonderen Spiel vor gut drei Jahren.

© Monika Skolimowska (dpa)