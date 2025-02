Eishockey-World-Cup kehrt nach zwölf Jahren zurück

Montreal (dpa) - In drei Jahren soll wieder ein von der NHL organisierter World Cup stattfinden. Welche Eishockey-Nationen 2028 nach dann zwölfjähriger Pause dabei sind, will die nordamerikanische Profiliga später mitteilen. «Internationale Wettkämpfe auf höchstem Niveau sind für unsere Spieler sehr wichtig - ihre Länder auf dem Eis zu vertreten, liegt in ihrer DNA», sagte NHL-Commissioner Gary Bettman am Rande eines aktuell stattfindenden Vier-Nationen-Turniers.

«Die Wiederaufnahme der Olympia-Teilnahme in der nächsten Saison und die Ausrichtung eines World Cup of Hockey im Februar 2028 werden mehr Spielern die Möglichkeit geben, ihre Nationen in Best-on-Best-Wettbewerben zu vertreten», sagte Bettmann weiter. Nachdem die beste Liga der Welt zuletzt bei zwei Winterspielen keine Spieler freigegeben hatte, sind im kommenden Jahr in Mailand erstmals seit Sotschi 2014 wieder die besten Eishockey-Profis der Welt vertreten.

Bislang drei World Cups seit 1996

Die NHL hatte zuvor 1996, 2004 und 2016 den sogenannten World Cup of Hockey mit unterschiedlichen Nationen ausgetragen. Zwar spielen bei der jährlich vom Weltverband organisierten WM auch NHL-Spieler mit. Wegen der zeitgleich stattfindenden NHL-Playoffs fehlen aber viele der besten Profis.