Eiskunstlauf-Paar Hocke/Kunkel gewinnt EM-Bronze

Espoo (dpa) - Die Berliner Paarläufer Annika Hocke und Robert Kunkel haben bei der Eiskunstlauf-EM im finnischen Espoo die Bronzemedaille gewonnen.

In der Kür konnten sie mit einigen Patzern und einem Sturz von Kunkel mit 184,26 Punkten den zweiten Platz nach dem Kurzprogramm nicht verteidigen. Die deutschen Meister holten fünf Jahre nach dem Olympiasieg von Aljona Savchenko und Bruno Massot in Pyeongchang die erste Medaille bei einem internationalen Titelkampf und in ihrer Karriere. Bei einer EM hatten 2017 Savchenko mit Massot EM-Silber errungen.

Die EM-Debütanten Alisa Efimowa (Oberstdorf) und Ruben Blommaert (Berlin) konnten mit ihrer Kür nicht überzeugen und rutschten mit 173,66 Punkten noch vom dritten auf den vierten Rang. Neue Europameister wurden die Italiener Sara Conti/Niccolo Macii mit 195,13 Punkte vor ihren Landsleuten Rebecca Ghilardi/ Filippo Ambrosini (186,26).

Russland als Europas Nummer eins im Eiskunstlauf waren ebenso wie Belarus von den EM-Titelkämpfen wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine verbannt worden. Russland hatte 2022 Gold, Silber und Bronze gewonnen.