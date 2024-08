Ekki, Lügen und Videos - ein «Wilsberg»-Krimi über Fake News

Münster (dpa) - Bilder können lügen. Diese schmerzhafte Erfahrungmuss Wilsbergs bester Kumpel Ekki (Oliver Korittke) in dieser Folge derZDF-Krimi-Serie «Wilsberg» (Samstag, 20.15 Uhr) gleich zu Anfangmachen. Denn diesmal dreht sich alles sich um Cybermobbing, Internet-Hetze und Fake-News. Der Titel der Folge aus dem Jahr 2020: «Alles Lüge».

Eben noch scherzte Ekki mit dem Buchantiquar und Privatermittler

(Leonard Lansink) auf Münsters Wochenmarkt über ein

Festmahl aus Kaviar und Champagner, schon wird der Finanzbeamte

heftig von einem Mann attackiert, der sich durch den Fiskus in den

Ruin getrieben sieht. Es kommt zur Rangelei - vor den gezückten

Handys der Passanten. Ein Video, das den Eindruck erweckt, der sich

nur zur Wehr setzende Ekki sei ein gewalttätiger Pöbler gegen die

Schwachen der Gesellschaft, findet im Internet rasende Verbreitung.

Eine Medizinerin mit Helfersyndrom

Der Vorfall katapultiert den Privatdetektiv Wilsberg hinein in einen

Fall, in dem es vor Verleumdungen und Kampagnen nur so wimmelt. Opfer

werden dabei die, die es gut meinen. Das Böse dagegen lauert im

Internet, wo ein Portal Verschwörungsideen und plumpe Erfindungen als

vermeintliche Wahrheiten verkauft. Nach der Lüge ist es die

Eifersucht, die in diesem doch eher simpel gestrickten Krimiplot

eine wichtige Rolle spielt.

Im Visier der Lügenkampagnen des Portals ist auch die Ärztin Britta

Lüders (Brigitte Zeh) - Medizinerin mit Helfersyndrom, die Obdachlose

bei sich wohnen lässt und Junkies beim Ausstieg aus der Sucht helfen

will. Einer ihrer ehemaligen Patienten hat sich nun offenbar gegen

sie gewandt. Er hat mit erfundenen wie boshaften Geschichten im Netz

eine Kampagne gegen die Ärztin losgetreten, die längst zum

Selbstläufer geworden zu sein scheint. Wilsberg lässt sich nicht

lange bitten, der hübschen und sympathischen Ärztin zu helfen. Doch

als er den Mann zur Rede stellen will, liegt dieser erschlagen auf

seinem Schreibtisch.

Wer zieht die Strippen?

Wilsberg auf Mörder- und Wahrheitssuche begegnet sodann einer Reihe

von Verdächtigen: Da ist der jähzornige Obdachlose Paul Schlächter,

der es nicht ertragen kann, wenn schlecht über die von ihm verehrte

Ärztin geredet wird. Da ist aber auch der schmierige Initiator des

Pseudo-Enthüllungsportals Beiderbeke (Andreas Pietschmann). Und haben

eigentlich seine beiden Mitarbeiterinnen - die eine schlicht dämlich,

die andere gewieft - etwas zu verbergen? Und wer zieht die Strippen

im Hintergrund?

Das Thema Internethetze hat Potenzial. Doch die «Wilsberg»-Macher

bleiben an der Oberfläche und skizzieren die Mechanismen eher

schablonenhaft. So ist beispielsweise doch eher unglaubwürdig, dass

den Figuren bei jedem Fehltritt gleich eine Horde

Handyvideo-drehender Passanten auflauert, die ihre Bilder gleich in

die Hände von «Beiderbeke News» spielen.

Verlässlich kann der Zuschauer auf den Unterhaltungswert der

beliebten Krimi-Figuren setzen: Wie gewohnt macht sich vor allem

Polizist Overbeck (Roland Jankowsky) zum Narren - dieses Mal vor dem

gesamten World Wide Web. In einer Mischung auf enttäuschtem Cop und

Wutbürger gibt er den Influencer «Ovinator» und lässt sich von Likes

und Klicks berauschen.

Gast-Auftritt von Oliver Welke

Schlussendlich wird er gar eine geläuterte Fernsehberühmtheit: Der

gebürtige Bielefelder Oliver Welke lädt den

Münster-Ermittler in seine «heute-Show» - mit einem durchaus

wahrhaftigen Auftritt. Doch bis es soweit ist, müssen Wilsberg und

seine Freunde erstmal einen Mörder entlarven.