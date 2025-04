Elle Fanning überrascht in «Predator: Badlands»-Trailer

Los Angeles (dpa) - In dem ersten, düsteren Teaser zu «Predator: Badlands» überrascht Hollywood-Star Elle Fanning (27) mit ihrer Rolle in dem Sci-Fi-Actionfilm. In dem gut einminütigen Video wird Fanning als die Figur Thia zur unerwarteten Verbündeten eines außerirdischen Predators.

Der Film unter der Regie von Dan Trachtenberg soll Anfang November in die Kinos kommen. Er spielt auf einem dystopischen Planeten, mit Thia als mysteriöse Figur, die an der Seite des jungen Predators kämpft, der von seinem eigenen Klan verstoßen wurde.

Fanning war zuletzt an der Seite von Timothée Chalamet in dem Bob-Dylan-Film «Like A Complete Unknown» zu sehen. Darin spielte sie eine Freundin des jungen Musikers.

Regisseur Trachtenberg («10 Cloverfield Lane») hatte bereits 2022 mit «Prey» einen weiteren Film aus dem «Predator»-Universum inszeniert. «Prey» spielte 270 Jahre vor dem Originalkultfilm «Predator» mit Arnold Schwarzenegger. In John McTiernans Actionthriller von 1987 war Schwarzenegger am Ende der einzige Überlebende aus einer Gruppe von muskelbepackten Vietnam-Veteranen, die gegen das Monsterwesen kämpften. Es folgten mehrere Fortsetzungen und Spin-offs über den blutrünstigen Außerirdischen.