Elton John begeistert Fans mit Konzert in London

London (dpa) - Anderthalb Jahre nach seinem Abschied von der großen Bühne hat Elton John mit einem ausverkauften Konzert in London für Begeisterung gesorgt. Zusammen mit der US-Sängerin Brandi Carlile präsentierte der 78-Jährige einige Songs vom gemeinsamen Album «Who Believes In Angels?», das am 4. April erscheint.

Vor rund 2200 Zuschauern im London Palladium gab das Duo insgesamt 15 Lieder zum Besten - Klassiker aus Sir Eltons jahrzehntelanger Karriere wie «Tiny Dancer», «Bennie And The Jets» und «I'm Still Standing» sowie Songs der elfmaligen Grammy-Gewinnerin Carlile («The Story»). Begleitet wurde das Duo unter anderem vom Schlagzeuger der Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, und Starproduzent Andrew Watt an der Gitarre.

Sir Elton musikalisch in Bestform

Mit 78 Jahren präsentierte sich Elton John - wie gewohnt im bunten Anzug und mit Sonnenbrille - trotz eingeschränkter Mobilität in Bestform. Die Pop- und Rocklegende hat nach einem Unfall Schwierigkeiten beim Gehen.

Stimmlich und mit seinem Klavierspiel beeindruckte er sein Publikum, darunter Rolling-Stones-Gitarrist Ronnie Wood, Hollywood-Star Jason Momoa («Aquaman») und Komiker Sasha Baron Cohen («Borat»), und erhielt mehrfach Ovationen. Das Konzert in dem traditionsreichen Theater wurde für eine Fernsehübertragung aufgezeichnet.

Im Juli 2023 hatte Elton John in Stockholm das letzte Konzert seiner Abschiedstournee «Farewell Yellow Brick Road» gegeben. Schon damals hatte er gesagt, dass er keine großen Tourneen mehr absolvieren, sich aber für einzelne Auftritte wieder ans Klavier setzen würde. So hatte er im Dezember 2023 ein Benefizkonzert in Venedig gespielt.