EM-Final-Schiedsrichter pfeift erstes Italien-Duell

Mailand (dpa) - Der Schiedsrichter des EM-Endspiels leitet das erste Viertelfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Italien. Die UEFA teilte den Franzosen François Letexier für die Partie der Nations League am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Mailand ein. Der 35-Jährige ist der Shootingstar unter den europäischen Referees und machte mit den DFB-Stars schon manche Erfahrungen - gute wie schlechte.

Letexier pfiff in der Gruppenphase der Champions League in dieser Saison die Partien von Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona (2:3) und die heftige Niederlage des FC Bayern München bei Feyenoord Rotterdam (0:3). In der Nations League leitete er im Oktober das Gruppenspiel der Nationalmannschaft in Bosnien-Herzegowina (2:1).

EM-Finale als Highlight

Seinen bislang größten Auftritt hatte Letexier als Schiedsrichter des EM-Finals im Berliner Olympiastadion zwischen Spanien und England. Er war der jüngste Endspiel-Referee, bekam für seinen Einsatz beim 2:1-Triumph der Iberer insgesamt allerdings keine guten Kritiken.

Letexier könnte eine große Bedeutung mit seinem nächsten Einsatz bekommen. Gleich fünf DFB-Spieler sind mit Gelb vorbelastet und wären bei einer weiteren Verwarnung durch den Franzosen im Rückspiel am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund gesperrt. Betroffen sind Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, David Raum und Robert Andrich. In Bosnien-Herzegowina hatte Letexier Kimmich dessen erste Gelbe Karte im Wettbewerb gezeigt.