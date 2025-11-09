Emil-Aktion 2025 - Überblick

Ab heute ist Emil gemeinsam mit unserer Reporterin und Emil-Beauftragten Lorita Halili und der Polizei in ganz Hagen unterwegs, um Erstklässlerinnen und Erstklässler zu besuchen. Dabei dreht sich alles um das Thema Sicherheit auf dem Schulweg. Besonders wichtig jetzt, wo die Tage wieder kürzer werden und es morgens oft noch dunkel ist.

Natürlich bringt Emil auch in diesem Jahr wieder seinen beliebten Reflektor-Elch mit, der Kinder sichtbarer macht und nebenbei für große Freude sorgt.