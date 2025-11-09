Anzeige
Emil Verkehrssicherheitsaktion Sicher zur Schule
Emil-Aktion 2025 - Überblick

Die Herbstferien sind vorbei und für viele Kinder heißt es wieder: Schulranzen packen und los! Mit dem Schulbeginn geht auch unsere alljährliche Verkehrssicherheits-Aktion mit Radio-Elch Emil in eine neue Runde. Hier gibt es die Infos!

Veröffentlicht: Dienstag, 04.11.2025 08:58

Emil macht sich wieder auf den Weg!

Ab heute ist Emil gemeinsam mit unserer Reporterin und Emil-Beauftragten Lorita Halili und der Polizei in ganz Hagen unterwegs, um Erstklässlerinnen und Erstklässler zu besuchen. Dabei dreht sich alles um das Thema Sicherheit auf dem Schulweg. Besonders wichtig jetzt, wo die Tage wieder kürzer werden und es morgens oft noch dunkel ist.

Natürlich bringt Emil auch in diesem Jahr wieder seinen beliebten Reflektor-Elch mit, der Kinder sichtbarer macht und nebenbei für große Freude sorgt.

Hier stoppt Emil in diesem Jahr

In den beiden Wochen nach den Herbstferien besucht Emil mehrere Hagener Grundschulen. Auf seinem Tourplan stehen 2025 folgende Schulen:


  • Erich-Kästner-Schule
  • Grundschule Berchum-Garenfeld
  • Janusz-Korczak-Schule 
  • Gebrüder-Grimm-Schule 
  • Volmetal Grundschule 
  • Kath. Grundschule Wesselbach
  • Grundschule Altenhagen
  • Goldbergschule 
  • Grundschule Emst
  • Astrid-Lindgren-Schule 


Leider kann Emil in der kurzen Zeit nicht an jeder Schule Halt machen. Dafür besucht er jedes Jahr andere Standorte, damit möglichst viele Kinder einmal dabei sein können.

Und wer keinen Emil vor Ort trifft, kann ihn sich ganz einfach nach Hause holen: Im Onlineshop gibt es den Reflektorelch und das Emil-Stofftier zum Nachbestellen.


Emil beginnt seine Tour!

Timo Hiepler & Lorita HaliliEs geht los
Emils erster Tag

Robin Hiermer & Lorita HaliliEmil an der Erich Kästner Schule
Emils zweiter Tag

Robin Hiermer & Lorita HaliliEmil an der Grundschule Berchum-Garenfeld
Emils dritter Tag

Robin Hiermer & Lorita HaliliEmils dritter Tag an der Janusz-Korczak-Schule
Emils vierter Tag

Robin Hiermer & Lorita HaliliEmin an der Gebrüder Grimm Schule
Emils fünfter Tag

Pauline Krull & Lorita HaliliEmil an der Volmetalschule
Emils sechster Tag

Robin Hiermer & Lorita HaliliEmil an der Kath. Schule Wesselbach
Emils siebter Tag

Robin Hiermer & Lorita HaliliEmil an der Grundschule Altenhagen
Emils achter Tag

Robin Hiermer & Lorita HaliliEmil an der Goldbergschule
Emils neunter Tag

Robin Hiermer & Lorita HaliliEmil an der Grundschule Emst
Emils zehnter Tag

Robin Hiermer & Lorita HaliliEmil an der Astrid-Lindgren-Schule
