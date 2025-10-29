Emil an der Janusz-Korczak-Schule

© Lorita Halili / Radio Hagen
© Lorita Halili / Radio Hagen
Anzeige
Jeden Tag sind wir mit den Polizeibeamten in den Grundschulen unterwegs und besprechen mit den Kindern, wie man sicher durch den Straßenverkehr kommt – zum Beispiel, warum man nie einfach losrennen sollte oder wie wichtig es ist, helle und reflektierende Kleidung zu tragen.
Anzeige
Anzeige
Unsere kleinen Geschenke dürfen natürlich auch nicht fehlen! Jedes Kind bekommt einen kleinen Emil Reflektor. Die Kinder hatten sich darüber total gefreut.
Anzeige
Anzeige