Emil an der Janusz-Korczak-Schule
Emil an der Janusz-Korczak-Schule

Unser Radio-Elch Emil ist aktuell unterwegs und zwar in den Schulen von Hagen. Heute an der Janusz-Korczak-Schule. Hier gibt es die Infos!

Veröffentlicht: Mittwoch, 29.10.2025 10:01

Jeden Tag sind wir mit den Polizeibeamten in den Grundschulen unterwegs und besprechen mit den Kindern, wie man sicher durch den Straßenverkehr kommt – zum Beispiel, warum man nie einfach losrennen sollte oder wie wichtig es ist, helle und reflektierende Kleidung zu tragen.

Was haben die Kinder gelernt?
Unsere kleinen Geschenke dürfen natürlich auch nicht fehlen! Jedes Kind bekommt einen kleinen Emil Reflektor. Die Kinder hatten sich darüber total gefreut.

Was mögen die Kinder an EMil?
