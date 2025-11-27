Anzeige
Emil auf dem Weihnachtsmarkt
© Radio Hagen
Unser Maskottchen Emil der Elch war der große Star auf dem Weihnachtsmarkt! 

Veröffentlicht: Mittwoch, 26.11.2025 17:45

Zahlreiche Kinder drängten sich um ihn, wollten ein Foto machen, kuscheln oder einfach nur seine rote Nase bestaunen - die viele sogar an Rudolf erinnerte.

Für beste Unterhaltung sorgten außerdem ein Kinderzauberer, der mit seinen Tricks für Staunen sorgte, sowie weitere beliebte Figuren wie Olaf der Schneemann und Elsa, die ebenfalls durch die Stände schlenderten und für leuchtende Augen sorgten.

Der Nachmittag stand ganz im Zeichen der Familien: fröhlich, bunt und voller vorweihnachtlicher Stimmung.

