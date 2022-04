Emil sorgt für Sicherheit

Ihr kennt Orte, an denen die Autos häufig zu schnell fahren oder Kreuzungen, an denen Autofahrer Schulkinder schlecht sehen können? Dann schreibt uns eine Mail an redaktion@radiohagen.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per App. Mit etwas Glück bekommt ihr dann ein Emil Warnplakat, das ihr dann an einer passenden Stelle vor Ort anbringen könnt.





Außerdem könnt ihr bis Ostern auf unserer Homepage einen Plüsch Emil gewinnen. Dazu müsst ihr hier einfach nur auf den Link klicken und die die Augen aufhalten. Dort verstecken sich nämlich Emils, die ihr anklicken müsst. Wenn ihr alle gefunden und angeklickt habt, habt ihr die Chance auf einen Plüsch-Emil.

Hier geht zum Suchspiel:

Emil-Aktion im Überblick

Emil-Warnplakat für die Kindertageseinrichtung in Fley

© Radio Hagen

Emil-Warnplakat für die Gebrüder-Grimm-Schule

© Radio Hagen

Emil-Warnplakat für Hohenlimburg "im Spieck"