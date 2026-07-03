Emilio-Vedova-Ausstellung

Kunstwerke, die von der Decke hängen - das gibt es unter anderem in der Ausstellung „Emilio Vedova - Mehr als Bewegung um ihrer selbst willen" im Emil-Schumacher-Museum zu sehen. Ausgestellt werden rund 30 Werke - darunter auch Collagen und Papierarbeiten. Besucht werden kann die Ausstellung ab dem 5. Juli um 11 Uhr bis zum 1. November.



