Emilio-Vedova-Ausstellung
Kunstwerke, die von der Decke hängen - das gibt es unter anderem in der Ausstellung „Emilio Vedova - Mehr als Bewegung um ihrer selbst willen" im Emil-Schumacher-Museum zu sehen. Ausgestellt werden rund 30 Werke - darunter auch Collagen und Papierarbeiten. Besucht werden kann die Ausstellung ab dem 5. Juli um 11 Uhr bis zum 1. November.
Veröffentlicht: Freitag, 03.07.2026 09:48
Plumiri nennen sich die Kunstwerke, die von der Decke hängen. Das heißt so viel wie Vielgeistigkeit. Damit wollte Emilio Vedova mit klassischen Kunststilen aufbrechen. Wie erklärt Dr. Dorothea Schöne, die Leiterin des Kunsthauses Dahlem in Berlin ist, mit dem das Emil-Schumacher Museum bei der Ausstellung kooperiert.
Aber das ist nicht das Einzige, was Emilio Vedovas Kunst ausmacht. Viel mehr spielt auch der politische und historische Hintergrund der 1960-er Jahre in Deutschland eine große Rolle. Als internationaler Künstler kam er für ein Stipendium nach Berlin, wo er auch die Werke anfertigte, die bei der Ausstellung gezeigt werden.