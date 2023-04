Emils Ostergewinnspiel

Unser Radio-Elch Emil ist in Osterstimmung! Helft ihm, mit seinem Osterkörbchen in 90 Sekunden so viele Ostereier wie möglich zu fangen. Bewegt das Körbchen dazu einfach mit eurem Finger oder dem Mauszeiger nach rechts und links, sammelt die Eier ein und passt gut auf, dass ihr kein kaputtes Ei erwischt! Jedes gesammelte Herz schenkt euch ein zusätzliches Leben.

Das Spiel wird nicht korrekt angezeigt? Hier geht's zur Vollbildansicht.

Eure Daten, die ihr am Ende des Spiels angebt, werden von uns lediglich zur Kontaktierung der Gewinner*innen verwendet und nicht für Werbezwecke o.Ä. genutzt. Hier findet ihr unsere Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele und unsere Datenschutzerklärung.

Das gibt es zu gewinnen:

Unter denjenigen, die die meisten Ostereier eingesammelt haben, verlosen wir unseren kuschelweichen Emil als Plüschtier zusammen mit einem unserer neuen Frühstücksbrettchen.

Wir wünschen euch viel Glück und frohe Ostertage!