Navigation

Emily Blunt hält nichts von KI-generierter Schauspielerin

Veröffentlicht: Dienstag, 30.09.2025 09:31

Eine von künstlicher Intelligenz erstellte Schauspielerin ist kürzlich in Zürich vorgestellt worden. Filmstar Emily Blunt hat dazu eine klare Haltung.

Deutschlandpremiere von "The smashing machine"
© Annette Riedl/dpa

Leute

Los Angeles (dpa) - Emily Blunt steht KI-generierten Schauspielern kritisch gegenüber. Im Interview mit dem Magazin «Variety» wurden der 42-Jährigen die Aufnahmen einer KI-generierten Schauspielerin mit dem Namen Tilly Norwood gezeigt. «Das ist KI? Meine Güte, wir sind verloren. Das ist sehr, sehr beunruhigend», sagte Blunt.

Ob sie diese Nachricht enttäusche? «Ich weiß gar nicht, wie ich das beantworten soll, außer zu sagen, wie erschreckend das ist», so die Schauspielerin («Sicario», «Oppenheimer»). An Schauspielagenturen richtete sie ein Appell: «Bitte, Agenturen, tut das nicht. Bitte hören Sie auf. Hören Sie auf, unsere menschlichen Verbindungen zu kappen.»

Die KI-Schauspielerin wurde beim Industrietreffen des Züricher Film Festivals (Zurich Summit) vorgestellt. Sie ist eine Kreation des Studios Xicoia, das zur KI-Firma der Unternehmerin Eline Van der Velden gehört. Van der Velden hatte dem Magazin «Broadcast International» gesagt: «Wir wollen, dass Tilly die nächste Scarlett Johansson oder Natalie Portman wird.» Schauspielerin Blunt reagierte darauf nur mit: «Aber wir haben doch schon Scarlett Johansson.»

© dpa-infocom, dpa:250930-930-103294/1

Weitere Meldungen

Medien: Elf Jahre Haft für Sean Combs gefordert

Künstlerbesuche Die Staatsanwaltschaft begründet ihre Empfehlung mit «jahrzehntelanger Gewalt», die Verteidigung spricht von einer «drakonischen» Strafe, wie es in Berichten heißt.

US-Rapper Sean «Diddy» Combs

Die Simpsons kehren mit neuem Film in die Kinos zurück

Kino & TV Gute Nachrichten für alle Fans der berühmten gelben Zeichentrickfamilie: Die Simpsons kommen wieder ins Kino. Das Erscheinungsdatum steht schon fest.

Die US-Cartoonist Matt Groening wird 70 Jahre alt

Boyzone macht Bühnen-Comeback

Künstlerbesuche Die Stars um Ronan Keating sind längst keine «Boys» mehr. Doch für ihre Fans wollen sie das Gefühl der 90er nochmal auf die Bühne bringen - zumindest ein einziges Mal.

Boyzone machen Comeback mit Konzert in London
skyline