Emst Karibisch street Beach Festival

Mit rund 70 Tonnen Sand, Liegestühlen, Sonnenschirmen und einer Cocktailbar kommt echtes Urlaubsfeeling auf.

Abends sorgen Live Bands für die passende Atmosphäre: Am Freitag spielt FURUMBA brasilianische Rhythmen, am Samstag und Sonntag sorgt LATINO TOTAL mit karibischer Musik für Sommerstimmung.

Neben der Musik gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit einem Rum Tasting, einem Beachvolleyballturnier und einem großen Familientag am Sonntag. Kinder und Familien können sich außerdem auf weitere Mitmachaktionen freuen.

Hinter dem Festival steckt ein Organisationsteam, das die Veranstaltung bereits seit Monaten vorbereitet Mehr dazu: