Endlich Ferien: Feller wünscht NRW-Schülern Erholung
Rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen starten in die Sommerferien. Schulministerin Dorothee Feller ruft zum Durchatmen auf - und macht Kindern Mut, die mit ihrem Zeugnis nicht zufrieden sind.
Veröffentlicht: Donnerstag, 16.07.2026 09:57
Das ganze Interview mit der Schulministerin
Sechs Wochen Zeit zum Abschalten
Mit der Ausgabe der Zeugnisse endet für die Schülerinnen und Schüler in NRW das Schuljahr 2025/2026. Für viele beginnt damit die schönste Zeit des Jahres: sechs Wochen ohne Unterricht, Klassenarbeiten und frühes Aufstehen.
Schulministerin Dorothee Feller sagte im Interview mit José Narciandi, dass sie Kindern und Jugendlichen, aber auch Eltern und Lehrkräften eine erholsame Ferienzeit wünscht:
„Es ist doch jetzt ein schönes Gefühl, dass man sechs Wochen unterrichtsfreie Zeit vor sich hat."
Die Ferien seien eine gute Gelegenheit, „mal zur Ruhe zu kommen, die Seele baumeln zu lassen und Dinge zu tun, für die man sonst keine Zeit hat“.
Besonders den Schülerinnen und Schülern, die heute ein Abschlusszeugnis erhalten haben, gratuliert die Ministerin. Sie könnten stolz darauf sein, ihre Schulzeit erfolgreich beendet zu haben. Gleichzeitig dankte Feller den Lehrkräften, Schulleitungen und allen Beschäftigten an den Schulen für ihren Einsatz im vergangenen Schuljahr.
„Eine Note sagt nichts über den Wert eines Menschen aus“
Nicht alle Schülerinnen und Schüler gehen mit einem guten Gefühl in die Ferien. Manche sind enttäuscht von ihren Noten oder machen sich Sorgen, wie es nach den Ferien weitergeht.
Dorothee Feller rät dazu, ein Zeugnis richtig einzuordnen:
„Noten sind Momentaufnahmen und sagen nichts über den Wert eines Menschen aus."
Eine einzelne Bewertung entscheide nicht über den weiteren Lebensweg.
Wer mit seinem Zeugnis unzufrieden ist oder Fragen zur Schullaufbahn hat, sollte sich Unterstützung holen, empfiehlt Feller. „Es ist keine Schande, da einfach auch mal anzurufen und sich beraten zu lassen“, sagte sie mit Blick auf die Zeugnistelefone der Bezirksregierungen.
Zeugnistelefone in Nordrhein-Westfalen
Für Schülerinnen und Schüler sowie Eltern stehen die Zeugnistelefone der Bezirksregierungen auch in diesem Jahr als vertrauliche Beratungsangebote zur Verfügung. Dort beantworten erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fragen zu Noten, Zeugnissen und zur weiteren Schullaufbahn.
Zeugnistelefon der Bezirksregierung Arnsberg:
- Telefonnummer: 02931 823388
- Montag, 20. Juli 2026, von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr
- Dienstag, 21. Juli 2026, von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Zeugnistelefon der Bezirksregierung Detmold:
- Telefonnummer: 05231 714848
- Freitag, 17. Juli 2026, von 8.30 bis 15.00 Uhr
- Montag, 20. Juli 2026, von 8.30 bis 15.00 Uhr
Zeugnistelefon der Bezirksregierung Düsseldorf:
- Telefonnummer: 0211 4754002
- Freitag, 17. Juli 2026, von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr
- Montag, 20. Juli 2026, von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr
- Dienstag, 21. Juli 2026, von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr
Zeugnistelefon der Bezirksregierung Köln:
- Telefonnummer: 0221 1472000
- Donnerstag, 16. Juli 2026, zwischen 10.00 und 12.00 Uhr sowie zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr
- Freitag, 17. Juli 2026, zwischen 10.00 und 12.00 Uhr sowie zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr
- Montag, 20. Juli 2026, zwischen 10.00 und 12.00 Uhr sowie zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr
- Dienstag, 21. Juli 2026, zwischen 10.00 und 12.00 Uhr sowie zwischen 13.00 und 15.00 Uhr
Zeugnistelefon der Bezirksregierung Münster:
- Telefonnummer: 0251 4114199
- Freitag, 17. Juli 2026, von 10.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
- Montag, 20. Juli 2026, von 10.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
Nach den Ferien geht es am 2. September weiter
Die Sommerferien dauern in Nordrhein-Westfalen bis zum 1. September. Am Mittwoch, 2. September 2026, beginnt das neue Schuljahr.
Auch Schulministerin Feller freut sich auf eine etwas ruhigere Zeit – allerdings nicht auf sechs Wochen Ferien. „Natürlich hat eine Schulministerin auch unterrichtsfreie Zeit“, sagte sie. „Auch ich freue mich darauf, wenn der Alltag ein wenig runterfährt.“
Autor: José Narciandi