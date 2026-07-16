Endlich Ferien: Feller wünscht NRW-Schülern Erholung

Mit der Ausgabe der Zeugnisse endet für die Schülerinnen und Schüler in NRW das Schuljahr 2025/2026. Für viele beginnt damit die schönste Zeit des Jahres: sechs Wochen ohne Unterricht, Klassenarbeiten und frühes Aufstehen.

Schulministerin Dorothee Feller sagte im Interview mit José Narciandi, dass sie Kindern und Jugendlichen, aber auch Eltern und Lehrkräften eine erholsame Ferienzeit wünscht:

„Es ist doch jetzt ein schönes Gefühl, dass man sechs Wochen unterrichtsfreie Zeit vor sich hat."

Die Ferien seien eine gute Gelegenheit, „mal zur Ruhe zu kommen, die Seele baumeln zu lassen und Dinge zu tun, für die man sonst keine Zeit hat“.

Besonders den Schülerinnen und Schülern, die heute ein Abschlusszeugnis erhalten haben, gratuliert die Ministerin. Sie könnten stolz darauf sein, ihre Schulzeit erfolgreich beendet zu haben. Gleichzeitig dankte Feller den Lehrkräften, Schulleitungen und allen Beschäftigten an den Schulen für ihren Einsatz im vergangenen Schuljahr.