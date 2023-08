Energie und Liebe: Scorpions-Gitarrist Schenker wird 75

Hannover (dpa) - Die Gegensätze könnten kaum größer sein: Bis Ende Juli war Rudolf Schenker noch mit den Scorpions auf Welttournee und wurde von Hunderttausenden Fans gefeiert. Die «Rock Believer Tour» führte die Musiker durch die USA, Mittel- und Südamerika sowie Europa. Jetzt lässt es der Gitarrist und Gründer der legendären Hardrockband in seinem Haus in der Nähe von Hannover ruhig angehen. «Es geht darum, das aufzuholen, was liegengeblieben ist, also aufräumen, Post sortieren, Autogramme schreiben. Außerdem kümmere ich mich um die Familie.»

Rudolf Schenker, der am 31. August seinen 75. Geburtstag feiert, hat einen achtjährigen Sohn. «Mit Richie spiele ich Fußball, weil er seinem Vater gerne zeigt, welche neuen Tricks er gelernt hat», erzählt der Rockstar. Außerdem schaue er Richie beim Fußballtraining zu. Familienmensch Schenker hat zudem einen 53-jährigen Sohn aus erster Ehe sowie eine Enkelin und einen Enkel.

Die Kraftzentrale der Scorpions

Zum Alltag des schlaksigen Musikers gehören seit Jahrzehnten mehrere Stunden Krafttraining, Yoga und Meditation - eine Voraussetzung für die unbändige Energie, die er bei Konzerten auf die Bühne bringt. Der gelernte Starkstromelektroniker ist so etwas wie die Kraftzentrale der Scorpions.

«Beim Rock 'n' Roll geht es um Energie. Die Energie ist es, die ein ganzes Konzert zusammenschweißt», sagt Schenker. Das Wichtigste sei, den Leuten in die Augen zu schauen. «Dann wirst du ein Teil vom Publikum und fährst nach zwei Stunden zwar ausgelaugt, aber total happy zurück ins Hotel.»

Mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft

Der gebürtige Hildesheimer hatte schon 1969 die Vision, dass die Scorpions einmal zu den besten 30 Bands der Welt gehören werden, wie er damals in einem Interview kundtat. Von Anfang an war Schenker der Antreiber der niedersächsischen Band, die Welthits wie «Rock You like a Hurricane», «Still Loving You» oder «Wind of Change» produzierte. Mehr als 100 Millionen Tonträger haben die Scorpions verkauft.

Seinen 75. Geburtstag will Schenker im kleinen Kreis feiern. Zwar wohnen Scorpions-Sänger Klaus Meine und Gitarrist Matthias Jabs auch in der Nähe von Hannover, allerdings soll die Party für die Band erst steigen, wenn auch der schwedische Schlagzeuger Mikkey Dee und der polnische Bassist Paweł Mąciwoda wieder dabei sind.

Schenker will mindestens 100 Jahre alt werden

Mehrfach hat Rudolf Schenker schon betont, dass er mindestens 100 Jahre alt werden will - allein schon weil er spät noch einmal Vater geworden ist. Und welche weiteren Wünsche hat er zum 75. Geburtstag? «Gesundheit, Freude und Liebe», sagt Schenker. «Jeder kann das verschieden deuten. Für mich bedeutet es, nicht nach hinten zu schauen, sondern nach vorn. Vertrauen zu haben.» Er persönlich sei sehr vom Buddhismus beeinflusst und habe auch Vertrauen in Gott. «Mir geht es nicht um Erfolg, sondern darum, dass man ein Leben glücklich und mit Freude und Frieden gestaltet.»