ENERVIE sponsert FernUni-Stipendien

Insgesamt gibt es drei Stipendien. Jedes ist 1.800 Euro pro Jahr wert. Der Bund gibt für jedes Stipendium noch mal die gleiche Summe dazu. Das ist nicht das einzige Engagement der ENERVIE für die Fernuniversität. Es werden außerdem herausragende Abschlussarbeiten und Dissertationen im Bereich Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit gefördert. Zudem sponsert ENERVIE das hauseigene High-Tech-Labor der FernUni, in dem an virtueller Realität und KI geforscht wird. Mit Hilfe ihrer Sponsoren konnte die Fernuniversität Hagen im letzten Jahr 61 Stipendien finanzieren.