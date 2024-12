Engelke und Brandt haben wieder einen Kurzschluss

Köln (dpa) - Die Silvesterfilmreihe mit Anke Engelke und Matthias Brandt geht in die dritte Runde: Nach «Kurzschluss» und «Der zweite Kurzschluss» steht 2024 jetzt «Kurzschluss hoch drei» auf dem Programm. Autor ist erneut Claudius Pläging. Das Erste zeigt den Halbstünder am Montag (30.12.) um 23.25 Uhr. In der ARD-Mediathek ist die neue Folge schon ab Sonntag (29.12.) zu finden.

Das Erste wiederholt die ersten beiden Teile von 2022 und 2023 auch noch einmal am Sonntag ab 18.05 Uhr. Alle drei Folgen gibt es außerdem am 31. Dezember ab 15.15 Uhr am Stück im WDR Fernsehen.

«Kurzschluss»

Im ersten Teil waren Bettina und Martin (Engelke und Brandt) gemeinsam durch einen technischen Defekt im Vorraum einer Bankfiliale am Geldautomaten eingeschlossen - kurz vor Mitternacht am Silvesterabend. In der scheinbar ausweglosen Situation versuchen sich die beiden, rechtzeitig zum Jahreswechsel aus der misslichen Lage zu befreien.

«Der zweite Kurzschluss»

Im zweiten Teil ist ein Jahr vergangen, Bettina ist als Bürgermeisterin abgewählt worden und Martin, der eigentlich in Berlin lebt, hat in seinem Unternehmen viel Stress. Am Silvesterabend treffen sich beiden in der Kleinstadt unerwartet wieder - auf der Moosbacher Silvesterparty in der örtlichen Turnhalle. Mit anderen Partygästen geraten die beiden in lauter Konflikte.

«Kurzschluss hoch drei»

Im dritten Film ist nun Bettina zu Silvester bei Martin zu Besuch in Berlin, um zu sehen, wie er denn so lebt. Durch ein Missgeschick bringen sich die beiden Pechvögel erneut in eine Situation, die sie den Silvesterabend zu zweit an einem ungemütlichen Ort verbringen lässt.