England remis - Österreichs Gregoritsch mit Dreierpack

Wien (dpa) - Dank einer Glanzleistung von Michael Gregoritsch hat Österreichs Nationalteam seinen Aufwärtstrend vor der Fußball-EM eindrucksvoll fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick setzte sich in einem Testspiel mit 6:1 (2:1) gegen die Türkei durch.

Auch Deutschlands EM-Gruppengegner Schweiz befindet sich nach dem 1:0 (1:0) in Irland in Form, Schottland als weiterer Gegner der DFB-Elf verlor dagegen überraschend mit 0:1 (0:1) in Nordirland. England sicherte sich in letzter Minute ein 2:2 (1:2) gegen die von Domenico Tedesco trainierten Belgier.

Das Ausrufezeichen des Abends setzte aber Angreifer Gregoritsch vom SC Freiburg. Mit seinem Dreierpack (44./48./59. Minute/Elfmeter) sorgte er praktisch im Alleingang für Österreichs Erfolg. RB Leipzigs Xaver Schlager hatte das Rangnick-Team schon nach zwei Minuten in Führung gebracht, sein Leipziger Teamkollege Christoph Baumgartner (78./Elfmeter) und Maximilian Entrup (90.+5) sorgten für den Endstand. Hakan Calhanoglu (25./Foulelfmeter) hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt.

Bellingham sorgt für Erleichterung

Etwas besser als bei den Türken ist die Stimmung bei den Engländern, die spät immerhin noch zu einem Remis gegen Belgien kamen. Youri Tielemans (11./36.) erzielte in London beide Tore für Belgien. Ivan Toney (17.) traf zunächst für die Gastgeber, der Ex-Dortmunder Jude Bellingham (90.+5) sorgte spät noch für etwas Erleichterung im Wembley-Stadion.

Die Schweizer brachten sich dank des Treffers vom Ex-Münchner Xherdan Shaqiri (9.) in EM-Form. Mitfavorit Portugal hat dagegen erstmals unter Nationaltrainer Roberto Martínez verloren. Die Portugiesen unterlagen mit 0:2 (0:0) in Slowenien. Adam Gnezda (72.) und Timi Elsnik (80.) trafen für die Gastgeber.