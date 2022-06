England verpasst Final-Revanche - Niederlande mit Remis

Wolverhampton (dpa) - 335 Tage nach dem Endspiel kam das Team von Trainer Gareth Southgate in der Nations League nicht über ein 0:0 gegen den Europameister hinaus. Vier Tage nach dem 1:1 in München gegen Deutschland und dem 0:1 zum Auftakt in Ungarn sind die Engländer in der Gruppe 3 nur Letzter mit zwei Punkten.

Im heimischen Wolverhampton waren die Engländer zwar über weite Strecken die bessere Mannschaft, konnten daraus aber ein kein Kapital schlagen. Ein Schuss von Mason Mount in der 9. Minute hatte Italiens Schlussmann Gianluigi Donnarumma mit einer Glanztat an die Latte gelenkt. Auf der Gegenseite verhinderte Keeper Aaron Ramsdale mit einer tollen Parade gegen Sandro Tonali einen Rückstand.

In der Gruppe 4 vergab die Niederlande in Rotterdam nach einem 0:2-Rückstand gegen Polen einen möglichen Sieg und musste sich mit einem 2:2 (0:1) begnügen. Memphis Depay verschoss in der Nachspielzeit einen Handelfmeter. Ohne ihren Weltfußballer Robert Lewandowski hatten Matty Cash (18. Minuten) und Piotr Zielinski (49.) die Polen in Führung gebracht. Davy Klaassen (51.) und Denzel Dumfries (54.) sorgten für das Remis.

Die favorisierten Belgier kamen in Cardiff gegen Wales nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Brennan Johnson (86.) glich für die Gastgeber die Führung der Belgier durch Youri Tielemans (51.) aus.