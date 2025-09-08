Navigation

Enquete-Kommission zu Corona-Pandemie gestartet

Veröffentlicht: Montag, 08.09.2025 14:50

Masken, Tests und Schließungen - Die Einschnitte während der Corona-Pandemie waren hart. Nun soll eine Kommission die Maßnahmen aufarbeiten. Die Bundestagspräsidentin verspricht sich einiges davon.

Enquetekommission zur Corona-Pandemie
© Joerg Carstensen/dpa

Bundestag

Berlin (dpa) - Im Bundestag hat die Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie ihre Arbeit aufgenommen. Das sei eine «Chance, wieder zu einer gesellschaftlichen Versöhnung zu kommen», betonte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) vor der konstituierenden Sitzung des Gremiums. Bis in die Familie habe man gespürt, «wie sehr die Haltung zur Corona-Pandemie und zu den Maßnahmen Menschen auch auseinander gebracht hat». Die Aufarbeitung solle nun gründlich, transparent und vor allem selbstkritisch sein.

Bericht bis Mitte 2027

Das Gremium mit Abgeordneten und Experten soll die Pandemie und ihre Folgen aufarbeiten und Mitte 2027 einen Bericht mit Erkenntnissen und Handlungsempfehlungen vorlegen. Während die Kommission zunächst nicht-öffentlich zusammentritt, sind auch öffentliche Anhörungen möglich - etwa von Experten, Interessenvertretern und Betroffenen.

Der Kommission gehören neben 14 Abgeordneten auch 14 Sachverständige an. Fünf Abgeordnete kommen von der Union, AfD und SPD schicken je drei, die Grünen zwei, die Linke stellt einen Abgeordneten. Zur Vorsitzenden wurde die CDU-Abgeordnete Franziska Hoppermann gewählt.

© dpa-infocom, dpa:250908-930-8521/2
Enquetekommission zur Corona-Pandemie
Das Gremium besteht aus Abgeordneten und Experten.© Jörg Carstensen/dpa
Das Gremium besteht aus Abgeordneten und Experten.
© Jörg Carstensen/dpa
Enquetekommission zur Corona-Pandemie
Franziska Hoppermann (CDU) wurde in der konstituierenden Sitzung zur Vorsitzenden gewählt.© Jörg Carstensen/dpa
Franziska Hoppermann (CDU) wurde in der konstituierenden Sitzung zur Vorsitzenden gewählt.
© Jörg Carstensen/dpa

Weitere Meldungen

Höhere Kassenbeiträge noch nicht vom Tisch

Politik Die Milliardenausgaben für die Gesundheit steigen und steigen. Jetzt ist klar: Schnelles Extra-Geld aus dem Bundeshaushalt 2025 gibt es nicht.

Bundesgesundheitsministerin zu Finanzentwicklung der GKV

Drei Haushalte in kurzer Zeit: Wie es jetzt weitergeht

Politik Die Aufstellung des Bundeshaushalts ist eine der wichtigsten Aufgaben des Parlaments.

Ergebnisse zum Bundeshaushalt 2025

Ein Haushalt für drei Monate: Bundesetat für 2025 steht

Politik Selbst langjährige Haushälter können sich an keine so schnelle Sitzung erinnern: Nach 11 Stunden Bereinigung steht der Etat für 2025. Es ist ein Haushalt für nur wenige Monate.

Entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses
skyline