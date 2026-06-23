Entschärfung erfolgreich

Der Kampfmittelräumdienst will im Laufe des Nachmittags mit der Entschärfung beginnen. Ab circa 13 Uhr beginnen der Stadtordnungsdienst der Stadt Hagen und das Technische Hilfswerk die Evakuierung von rund 1.000 Leuten in einem Radius von 250 Metern rund um die Fundstelle. Zur gleichen Zeit sperrt die Polizei Hagen alle Straßen im betroffenen Gebiet und das Ordnungsamt richtet Halteverbote ein. Außerdem wird der Bahnverkehr im angrenzenden Streckenabschnitt während der Entschärfung kurzzeitig eingestellt. Von der Evakuierung betroffen sind neben dem Blindenwerk Hagen im Radius liegende Gewerbebetriebe, Arztpraxen, Geschäfte, Gastrobetriebe und Einrichtungen in Eckesey.





Julian Gante - der Leiter des Stadtordnungsdienstes - zum Ablauf der Evakuierung.