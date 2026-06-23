Entschärfung erfolgreich
Kurz vor 18 Uhr kam die Entwarnung! +++ 16 Uhr soll mit der Entschärfung begonnen werden. Kurz vorher wird die Bahnstrecke - so kurz wie möglich - gesperrt. +++ Der Bombenverdacht in Eckesey hat sich bestätigt. Auf einem Gelände an der Herderstraße liegt eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Weltkriegsbombe mit noch intaktem Zünder.
Veröffentlicht: Dienstag, 23.06.2026 13:20
Der Kampfmittelräumdienst will im Laufe des Nachmittags mit der Entschärfung beginnen. Ab circa 13 Uhr beginnen der Stadtordnungsdienst der Stadt Hagen und das Technische Hilfswerk die Evakuierung von rund 1.000 Leuten in einem Radius von 250 Metern rund um die Fundstelle. Zur gleichen Zeit sperrt die Polizei Hagen alle Straßen im betroffenen Gebiet und das Ordnungsamt richtet Halteverbote ein. Außerdem wird der Bahnverkehr im angrenzenden Streckenabschnitt während der Entschärfung kurzzeitig eingestellt. Von der Evakuierung betroffen sind neben dem Blindenwerk Hagen im Radius liegende Gewerbebetriebe, Arztpraxen, Geschäfte, Gastrobetriebe und Einrichtungen in Eckesey.
Julian Gante - der Leiter des Stadtordnungsdienstes - zum Ablauf der Evakuierung.
Thomas Lichtenberg - Leiter des Ordnungsamtes - zum zeitlichen Ablauf.