Entwarnung nach Amok-Alarm

Es wurden keine verdächtigen Feststellungen gemacht. Alle Schülerinnen und Schüler sind wohlauf. Es müsse nun noch geklärt werden, ob der Alarm durch einen technischen Defekt oder aus anderen Gründen losging. Der Alarm war gegen 8:45 Uhr ausgelöst worden, das setzte bei der Polizei ein spezielles Sicherheitsprogramm in Gang.

Zahlreiche Kräfte der Hagener Polizei waren mit Unterstützung weiterer Behörden vor Ort und durchsuchten das Schulgebäude. Die Schülerinnen und Schüler der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule wurden nach Polizeiangaben währenddessen in der Schule gesichert.

Zahlreiche besorgte Eltern und Schaulustige waren zu dem Schulgelände gekommen. Die Polizei betreute sie. Nach der Entwarnung wurden alle von den Polizeikräften nach und nach aus dem Gebäude begleitet.