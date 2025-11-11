Erinnerung an Rupert Neudeck

Rupert Neudeck wurde einmal "Extremist in Sachen Nächstenliebe" genannt, uns hat er dazu vor zehn Jahren Folgendes gesagt.

Neudecks Bruder Franz-Martin kommt für einen Vortrag über Leben und Wirken in den Gemeindesaal der Erlöserkirche Emst. Start ist 15 Uhr.