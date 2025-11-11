Erinnerung an Rupert Neudeck
Veröffentlicht: Dienstag, 11.11.2025 13:23
Der Bruder von Rupert Neudeck ist morgen (Mittwoch) in Hagen. Der Journalist und Mitbegründer von Hilfsorganisationen wir "Cap Anamur" hatte seine Kindheit in Hagen verbracht, ging aufs Fichte-Gymnasium. Er starb 2016.
© Projektarbeit Cap Anamur / Jürgen Escher
Rupert Neudeck wurde einmal "Extremist in Sachen Nächstenliebe" genannt, uns hat er dazu vor zehn Jahren Folgendes gesagt.
Neudecks Bruder Franz-Martin kommt für einen Vortrag über Leben und Wirken in den Gemeindesaal der Erlöserkirche Emst. Start ist 15 Uhr.