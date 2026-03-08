Erneut Angriffe in Saudi-Arabien und Kuwait

Riad (dpa) - Saudi-Arabien und Kuwait sind erneut Ziel von Angriffen geworden. Das saudische Verteidigungsministerium teilte in der Nacht auf der Plattform X mit, dass im Osten der Hauptstadt Riad sechs Drohnen abgefangen und zerstört worden seien. In Kuwait wurden Treibstofftanks des internationalen Flughafens des Landes Ziel von Drohnenangriffen, wie das Verteidigungsministerium auf X bekanntgab. Die Streitkräfte seien zur Abwehr der «Welle feindlicher Drohnen» im Einsatz gewesen. Nähere Angaben machten die beiden Golfstaaten nicht.

Als Reaktion auf die amerikanisch-israelischen Militärschläge im Iran greift Teheran seit einer Woche eine ganze Reihe arabischer Länder an, in denen die USA Militärstützpunkte unterhalten.

Irans Präsident Massud Peseschkian nannte zuvor als Bedingung für eine Einstellung der Luftangriffe auf die Nachbarländer, dass von deren Territorium keine Attacken auf sein Land erfolgten. Zugleich entschuldigte er sich für die Angriffe. Sie seien «das Ergebnis der chaotischen Situation nach dem Tod mehrerer hochrangiger Kommandeure, als die Streitkräfte führungslos waren und eigenständig handeln mussten», sagte er.