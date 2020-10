Erst Shootingstar, dann Sackgasse: Amin Younes ist zurück

Sein 20-minütiges Comeback in der Fußball-Bundesliga war vielversprechend. Und was Amin Younes kann, hat er schon oft gezeigt. Nach schweren Jahren in Amsterdam und Neapel will er es in der Heimat wieder beweisen.

© Marcel Kusch (dpa)