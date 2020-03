Erste Coronainfektion in Hagen

Die Waldorfschule in Haspe und die Waldorfkindergärten in Haspe und Delstern bleiben vorsorglich bis morgen einschließlich geschlossen. {LAUT:XY berichtet.}

Der infizierte Mann ist im mittleren Alter und hat selbst nur leichte Krankheitssymptome. Drei Kontaktpersonen des Mannes haben eine Verbindung zur Waldorfschule und zu den Waldorfkindergärten in Haspe und Delstern. Die drei Kontaktpersonen werden getestet und die Ergebnisse ausgewertet. Morgen Abend will da Gesundheitsamt mit der Stadt Hagen das weitere Vorgehen entscheiden.

Nach den vorliegenden Informationen hat der erkrankte Mann nur wenig Kontakte in Hagen. Das Gesundheitsamt setzt sich mit allen Betroffenen in Verbindung. Für Fragen von Hagenern gibt es nach wie vor die Hotline; die ist in der Woche von 700 bis 1800 Uhr und am Wochenende von 800 bis 1800 Uhr erreichbar.

Tel. Hotline: 02331 / 207 3934

Weitere Informationen bei der Stadt Hagen: www.hagen.de

Informationen zum Coronavirus allgemein gibt es beim Robert-Koch-Institut: www.rki.de/faq-ncov

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: www.infektionsschutz.de