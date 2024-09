Erste Elternkonferenz in Hagen

In den Workshops gibt es fachliche Unterstützung zu Themen wie Gewalt an Schulen, psychische Gesundheit oder berufliche Orientierung. Die Elternkonferenz findet am 25. September in der Wippermann-Passage statt, die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte sollten sich aber bei der Agentur Mark anmelden.





https://veranstaltungen.agenturmark.de/elternkonferenz