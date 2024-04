Erste Klimaklage vor Menschenrechtsgericht erfolgreich

Straßburg (dpa) - Klimaschützer haben mit einer ersten Klage für schärfere Maßnahmen gegen den Klimawandel vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) Erfolg gehabt.

Der mangelnde Klimaschutz der Schweiz habe die klagenden Seniorinnen in ihren Menschenrechten verletzt, entschieden die Richter am Dienstag in Straßburg. Das Urteil könnte ein Präzedenzfall für weitere Klimaklagen sein.

Die Klimaklage von portugiesischen Jugendlichen gegen Deutschland und mehr als 30 andere europäische Staaten ist vor Gericht gescheitert. Die Richter wiesen die Klage auf mehr Klimaschutz als unzulässig ab.