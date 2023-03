Erste Verhandlungen über Justizreform in Israel

Tel Aviv (dpa) - Im Streit um die Justizreform in Israel wollen rechts-religiöse Koalition und Opposition noch an diesem Dienstag zu einer ersten Verhandlungsrunde zusammenkommen. Präsident Izchak Herzog lud die Arbeitsgruppen der Regierung sowie der zwei größten Oppositionsparteien für den Abend zu einem Treffen ein, wie sein Büro mitteilte. Im Lauf der Woche soll es auch Gespräche mit den anderen Parteien geben. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuvor nach massiven Protesten das Gesetzesvorhaben verschoben, um «Platz für Dialog» zu schaffen.

Einen von Herzog vorgelegten Kompromissvorschlag hatte Netanjahu vor rund zwei Wochen als «unausgewogen» zurückgewiesen. Die Opposition stellte sich dagegen dahinter. Unklar ist, ob der Vorschlag nun als Gesprächsgrundlage dienen soll. Die Organisatoren der Proteste kündigten an, weiter gegen die Pläne zu demonstrieren. «Die Oppositionsführer und der Präsident sollten wissen, dass sie sich an einer von Netanjahu geleiteten Theateraufführung beteiligen», kritisierte ein Sprecher. Für Samstag rief er zu einer erneuten Kundgebung in Tel Aviv auf.