Erster Mai im Volkspark

In Reden und Gesprächen wurde deutlich: Viele Beschäftigte sehen weiterhin Handlungsbedarf - etwa bei steigenden Lebenshaltungskosten oder der Arbeitsplatzsicherheit. Gleichzeitig stand aber auch das Gemeinschaftsgefühl im Mittelpunkt. Für viele Teilnehmer ist der 1. Mai nicht nur ein politischer Tag, sondern auch eine feste Tradition.