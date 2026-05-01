© Radio Hagen
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Erster Mai im Volkspark
Zahlreiche Menschen haben heute in Hagen an der Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes teilgenommen. Unter dem Motto des Tages der Arbeit setzten sie ein Zeichen für faire Löhne, gute Arbeitsbedingungen und mehr soziale Sicherheit.
Veröffentlicht: Freitag, 01.05.2026 16:29
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In Reden und Gesprächen wurde deutlich: Viele Beschäftigte sehen weiterhin Handlungsbedarf - etwa bei steigenden Lebenshaltungskosten oder der Arbeitsplatzsicherheit. Gleichzeitig stand aber auch das Gemeinschaftsgefühl im Mittelpunkt. Für viele Teilnehmer ist der 1. Mai nicht nur ein politischer Tag, sondern auch eine feste Tradition.
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Wofür setzen sich die Vertreter ein?
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