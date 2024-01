Erster Stimmungsdämpfer für DHB-Team - «Kein Weltuntergang»

Die deutschen Handballer liefern Frankreich einen großen Kampf, stehen am Ende aber mit leeren Händen da. In der EM-Hauptrunde geht es nun in Köln weiter. Der Bundestrainer hält am Ziel fest.

© Andreas Gora/dpa