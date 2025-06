Erster Trailer zu «Wicked»-Fortsetzung veröffentlicht

Los Angeles (dpa) - Ein Trailer zum zweiten Teil des Film-Musicals «Wicked» verspricht eine emotionale Fortsetzung der Geschichte um die gegensätzlichen Hexen Glinda und Elphaba. Ariana Grande und Cynthia Erivo sind darin als entzweite Freundinnen in der magischen Fantasiewelt von Oz zu sehen. «Wicked: Teil 2» sei das «abschließende Kapitel der unerzählten Geschichte der Hexen von Oz» und solle am 20. November in die Kinos kommen, kündigte das Studio Universal an.

Der Trailer zeigt, wie die grünhäutige Elphaba (Erivo) verfolgt wird und ihre frühere Freundin, die «gute Hexe» Glinda (Grande), sich anscheinend um sie sorgt. Die Erzählung schließt am Ende des ersten «Wicked»-Films an, als Elphaba und Glinda dem Zauberer von Oz (Jeff Goldblum) in der Smaragdstadt begegnet sind und Madame Akaber (Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh) Elphaba zur «bösen Hexe» erklärt hat. In dem neuen Clip ist auch Jonathan Bailey als Prinz Fiyero zu sehen, der die Verfolgung seiner früheren Mitschülerin Elphaba aufgenommen hat.

Neben fliegenden Affen und einer angedeuteten Hochzeit zwischen Glinda und Fiyero zeigt der Trailer des Films von Regisseur Jon M. Chu vertraute Szenen zwischen den gegensätzlichen Hexen Glinda und Elphaba. «Außer dir hatte ich nie eine Freundin», sagt Elphaba zu Glinda. «Und ich hatte so viele Freundinnen», antwortet die. «Aber nur eine, die wirklich zählte.»

Der erste «Wicked»-Film war Ende vergangenen Jahres ein Kino-Hit und wurde für zahlreiche Oscars nominiert. In Kommentaren zum Trailer des zweiten Teils drückten Fans ihre Begeisterung und Vorfreude aus. Unter dem amerikanischen Trailer schrieben mehrere, ihnen seien bei dem Clip die Tränen gekommen.