Erstmals in Runde drei: Lys setzt Tennis-Märchen fort

Melbourne (dpa) - Als Belohnung für den bislang größten Erfolg ihrer Karriere erhielt Eva Lys noch am Platz eine innige Umarmung von der kleinen Schwester. Die Hamburgerin setzte in beeindruckender Manier ihr Tennis-Märchen bei den Australian Open fort und erreichte erstmals die dritte Runde bei einem Grand-Slam-Turnier. Die 23-Jährige gewann verdient mit 6:1, 3:6, 6:4 gegen die Französin Warvara Gratschewa und darf auf weitere traumhafte Tage in Melbourne hoffen.

Sie sei «wortlos glücklich», sagte Lys bei Eurosport. Die lautstarken Anfeuerungen am Nebenplatz 6 hätten sie zum Sieg getragen: «Wenn man das das erste Mal erlebt, hat man keine Worte dafür. Ich habe jede Sekunde genossen.»

Fans kreieren Lys-Song

Manche Anhänger kreierten sogar einen neuen Text zur Melodie des DJ-Ötzi-Songs «Hey Baby»: «Hey Eva, i wanna know, if you be my girl.» Lys war davon beeindruckt: «Wenn die Leute im Chorus über einen singen, ist das schon ein totaler Bonus.»

Die Weltranglisten-128. war eigentlich schon in der Qualifikation gescheitert und erst 15 Minuten vor ihrem ersten Match offiziell als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht. Am Samstag spielt sie nun gegen die Rumänin Jaqueline Cristian oder Lucia Bronzetti aus Italien um den Einzug ins Achtelfinale.

Druckvoll und nervenstark

Lys machte gegen Gratschewa genau da weiter, wo sie bei ihrem unverhofften Auftaktsieg gegen die Australierin Kimberly Birrell aufgehört hatte. Mit druckvollen Grundschlägen dominierte die Hamburgerin gegen die Nummer 69 der Welt und machte allein im ersten Satz neun Gewinner-Schläge.

Körperlich wirkte Lys, die im Vorjahr eine rheumatische Autoimmunerkrankung öffentlich gemacht hatte, topfit. Auch von der hohen Geräuschkulisse auf dem Nebenplatz 6 in Nähe der Bahnschienen ließ sie sich nicht ablenken.

Nach einem gewonnenen Break und einer 2:0-Führung im zweiten Satz schien Lys aber etwas ins Nachdenken zu geraten. Die Fehler-Quote war plötzlich deutlich höher. Im dritten Durchgang fing sie sich wieder, es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit dem nach 1:57 Stunden besseren Ende für die Deutsche. Bundestrainer Torben Beltz, der Lys nach der Abreise ihres Vaters vor Ort betreut, erhob sich von seinem Platz und applaudierte.

Altmaier scheitert an Altstar

Daniel Altmaier (26) schied dagegen in der zweiten Runde gegen einen französischen Altstar aus. Der Kempener musste sich dem 38 Jahre alten Gaël Monfils mit 5:7, 3:6, 6:7 (3:7) geschlagen geben.

Damit ist von den deutschen Tennis-Männern nur noch Alexander Zverev vertreten. Der Weltranglistenzweite trifft er am Freitag (3.30 Uhr MEZ) auf den Briten Jacob Fearnley. Bereits vor Altmaier ausgeschieden waren Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer.