Erstrunden-Aus für Andrea Petkovic bei French Open in Paris

Tennis-Grand-Slam-Turnier

Die 33 Jahre alte Tennisspielerin aus Darmstadt musste sich in ihrem Auftaktmatch der Bulgarin Zwetana Pironkowa klar mit 3:6, 3:6 geschlagen geben und verpasste damit ein mögliches Zweitrunden-Duell mit Serena Williams. Die Partie, die wegen Regens in der französischen Hauptstadt mit rund zwei Stunden Verspätung begann, dauerte lediglich 1:13 Stunden.

Für Petkovic war es das erste Match seit Oktober 2019. Danach hatte die Fed-Cup-Spielerin wegen Knieproblemen pausieren müssen und war im Februar sogar am Knie operiert worden. Auf die US Open hatte sie noch verzichtet.

Die fehlende Spielpraxis war der Deutschen deutlich anzumerken. Petkovic bewegte sich schlecht und hatte große Probleme mit dem eigenen Aufschlag. Insgesamt sechs Mal gab die Hessin ihre Service ab. Mit dem ersten Matchball machte Pironkowa, die zuletzt bei den US Open in New York mit dem Viertelfinal-Einzug nach drei Jahren Babypause für Furore gesorgt hatte, das Weiterkommen perfekt.

US-Open-Champion Dominic Thiem erreichte ohne große Mühe die zweite Runde. Der Österreicher setzte sich im Stade Roland Garros gegen den Kroaten Marin Cilic mit 6:4, 6:3, 6:3 durch. Der 27 Jahre alte Tennisprofi zeigte zwei Wochen nach dem Gewinn seines ersten Grand-Slam-Titels eine souveräne Leistung und machte das Weiterkommen nach 2:06 Stunden perfekt. In den vergangenen beiden Jahren hatte Thiem in Paris jeweils im Finale gegen Rafael Nadal verloren.

