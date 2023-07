Erstrunden-Aus für Anna-Lena Friedsam in Wimbledon

Anna-Lena Friedsam ist beim Rasen-Klassiker in Wimbledon als erste deutsche Tennisspielerin ausgeschieden. Die 29-Jährige verlor in London in der ersten Runde gegen die Amerikanerin Alycia Parks mit 4:6, 3:6.

© Joaquim Ferreira/dpa