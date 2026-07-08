Erzählabend zum 5. Jahrestag
Montag Abend geht es im Werkhof um die Flut vor fünf Jahren. Im Mittelpunkt stehen die persönlichen Erfahrungen der Betroffenen. Sie schildern, wie Keller vollgelaufen sind und Gebäude zerstört wurden. Auch Michael Funke von der Hagener Feuerwehr ist dabei. Er erzählt, wie die Einsatzkräfte die Zeit vor fünf Jahren erlebt haben - und was daraus für Lehren gezogen wurden. Allen Beteiligten ist diese Gedenkveranstaltung wichtig.
Veröffentlicht: Mittwoch, 08.07.2026 10:56
Das Ganze startet Montag um 18 Uhr im Werkhof Hohenlimburg. Der Eintritt ist frei, anmelden kann man sich über die Homepage des Kulturzentrums.
Eine ähnliche Veranstaltung gibt es Montag Abend auch in der Dahler Bürgerhalle. Der SPD-Ortsverein lädt zu einer Gesprächsrunde. Dienstag ist der Jahrestag außerdem in der Cafeteria vom Werkhof Eckesey Thema.