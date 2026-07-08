Erzählabend zum 5. Jahrestag

Das Ganze startet Montag um 18 Uhr im Werkhof Hohenlimburg. Der Eintritt ist frei, anmelden kann man sich über die Homepage des Kulturzentrums.

Eine ähnliche Veranstaltung gibt es Montag Abend auch in der Dahler Bürgerhalle. Der SPD-Ortsverein lädt zu einer Gesprächsrunde. Dienstag ist der Jahrestag außerdem in der Cafeteria vom Werkhof Eckesey Thema.