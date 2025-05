ESC: Israels Politiker loben Sängerin Yuval Raphael

Basel (dpa) - Israels Staatspräsident Izchak Herzog hat den Auftritt der israelischen Sängerin Yuval Raphael beim Eurovision Song Contest als «überwältigend» gelobt. «Ich war so bewegt», sagte er der Sängerin, die bei dem Wettbewerb mit ihrem Song «New Day Will Rise» den zweiten Platz belegte, in einem Gespräch. «Es ist einfach unglaublich. Denk nur daran, wo du vor 590 Tagen warst.» Yuval Raphael ist Überlebende des Hamas-Massakers.

«Es war die größte Ehre der Welt, die Stimme dieses Landes zu sein», antwortete die 24-Jährige nach Angaben von Herzogs Büro, das auf der Plattform X auch ein Video veröffentlichte, dass Raphael lächelnd bei dem Telefonat mit dem Präsidenten zeigt.

Raphael überlebte den Überfall islamistischer Terroristen am 7. Oktober auf dem Nova-Musikfestival, indem sie sich stundenlang unter dem Körper einer ermordeten Frau versteckte.

«Vor anderthalb Jahren wäre Yuval Raphael beinahe ermordet worden. Wie durch ein Wunder überlebte sie das schreckliche Massaker beim Nova-Festival», schrieb Israels Außenminister Gideon Saar auf der Plattform X. «Yuval – du bist unglaublich!»

Als Reaktion auf das Massaker startete Israel eine massive Militäroperation im Gazastreifen. Wegen des Gaza-Kriegs gab es in Basel immer wieder Proteste gegen die Teilnahme der israelischen Sängerin. Am Abend versuchten nach Angaben des ESC-Sprechers des Schweizer Senders SRF ein Mann und eine Frau am Ende des israelischen Auftritts auf die Bühne zu gelangen. Sie wurden gestoppt. Bei einer Protestaktion gegen Israels ESC-Teilnahme wurden in Basel drei Polizisten und eine Person aus der Menge der Demonstranten verletzt. Nach Angaben der Polizei hatten sich zwischen 700 und 800 teils vermummte Menschen vor dem Finale versammelt.