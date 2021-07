Essen der Zukunft – So wird sich unsere Ernährung in den nächsten Jahrzehnten verändern

Wir brauchen in Zukunft mehr Nahrung, das heißt, wir brauchen etwas, das in Massen, schnell verfügbar ist. Wir müssen also unsere Nahrungskette überdenken und zum Beispiel nicht nur den Fisch im Meer essen, sondern auch das was darunter schwimmt. Quallen zum Beispiel. Daran wird geforscht. Quallen haben auch den großen Vorteil, dass sie mit der Erwärmung der Meere ganz gut klarkommen.

Der Hunger nach Tieren fördert den Klimawandel

Massentierhaltung ist ein Problem. Kühe zum Beispiel produzieren bei der Verdauung klimaschädliche Gase und große Flächen werden gerodet, um die Tiere halten zu können. Dabei müssen wir nicht alle Vegetarier werden, sondern wir könnten vielleicht auf anderes Fleisch zurückgreifen. Fleisch das im Labor gezüchtet wird. Noch ein Vorteil bei Laborfleisch: Man muss kein Tier schlachten, sondern baut dann einfach nur das Steak oder die Hühnerbrust in riesigen Tanks mit Nährlösung an. In Singapur kann man Cultured Meat sogar schon kaufen. Ein Chickennugget für 23 Dollar.

Unser Kühlschrank von morgen könnte ein Labor sein

Es besteht die Möglichkeit, dass viele unserer Lebensmittel in Zukunft aus dem Labor kommen. Es ist in jedem Fall in Städten platzsparender als eine Weide für die Kühe. Oder wir nehmen den 3D Drucker. Auch da gibt es schon erste Produkte zum Beispiel Räucherlachs. Ein Start Up aus Wien hat den erfunden. Hergestellt wird der aus Erbsen und Algen.