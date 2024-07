Etwa 150 deutsche Team-Mitglieder bei Olympia-Eröffnung

Paris (dpa) - Rund 150 deutsche Athleten und etwa 100 Trainer, Betreuer und Offizielle werden heute an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris teilnehmen. Die Delegation wird - angeführt vom Fahnenträger-Duo Anna-Maria Wagner und Dennis Schröder - in einem Boot etwa sechs Kilometer die Seine abfahren. Zu der Parade auf dem Wasser werden Hunderttausende Zuschauer erwartet.

Das deutsche Team befindet sich im dritten Boot. Als Erste präsentieren sich traditionell die Sportlerinnen und Sportler aus Griechenland, danach folgt ein Boot mit dem olympischen Flüchtlingsteam. In dem deutschen Boot sind auch noch die Delegationen aus Afghanistan, Albanien, Algerien und Südafrika.

Nach Angaben des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) nehmen Athletinnen und Athleten aus den Sportarten Badminton, Basketball (3x3 & Halle), Beach-Volleyball, Bogenschießen, Fechten, Handball, Hockey, Judo, Kanu-Slalom, Leichtathletik, Reitsport, Segeln, Tennis, Turnen (Trampolin) und Wasserspringen an der Bootsparade teil.