EU-Kommission präsentiert Gesetzesvorschläge zu Klimazielen

Die EU hat sich beim Klimaschutz hehre Ziele gesetzt. Für ihr Erreichen werden Verbraucher und die Wirtschaft Opfer bringen müssen. Die EU-Kommission will an diesem Mittwoch sagen, was sie für notwendig hält.

© Francois Walschaerts (dpa)