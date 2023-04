Eure Fragen an die Heizungsexperten

Die Regierung macht Druck. Der Umwelt zur Liebe sollen die alten, schmutzigen Heizungen, die Öl und Gas verbrennen, raus aus den Heizungskellern. Vor allem bei älteren Modellen sollen sich Hausbesitzer am besten für alternative Heizmodelle, wie zum Beispiel den Einbau einer Wärmepumpe entscheiden.

Was kostet die Wärmepumpe? Lohnt sich das überhaupt in einem Altbau und wenn ja, was muss ich vorher machen? Darf mein Vermieter die Mieten erhöhen, wenn er eine neue Heizung einbaut? Schickt uns Eure Fragen! Antworten gibt es von einem Energieberater und einem Inhaber einer Installationsfirma für Heizungen.