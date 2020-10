Eure Fragen an: Virologe Prof. Hendrik Streeck

Wenige Menschen in Deutschland befassen sich so intensiv mit Sars-Cov-2 wie Hendrik Streeck. Der Professor für Virologie an der Uniklinik in Bonn ist in aller Munde, auch weil er einen anderen Standpunkt vertritt als der Berliner Virologe Prof. Christian Drosten, den beispielsweise die Bundesregierung auch einmal um Rat bittet.

Streeck schlägt seit Tagen eine Corona-Ampel vor. Für ihn sei es ein falscher Ansatz, "schreckstarr" nur auf die Infektionszahlen zu schauen. Das Ampelsystem soll sich demnach auf Infektionszahlen, Anzahl der Tests, stationärer und intensivmedizinischer Belegung aufbauen. Er möchte ein vorausschauendes System entwickeln. An ein Leben mit Corona solle man sich gewöhnen.

Virologe Streeck stellt sich Hörerfragen

Mit diesen Meinungen eckt Streeck häufig an und sorgt für Diskussionen - auch unter euch Hörern. Nun steht der Virologe aus NRW uns als Interviewpartner zur Verfügung. Und ihr könnt hier eure Frage an den 43-Jährigen stellen.