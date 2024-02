Europa League: Bekannte Gegner für Bayer und Freiburg

Nyon (dpa) - Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen trifft im Achtelfinale der Europa League wie schon in der Gruppenphase auf Karabach Agdam. Der SC Freiburg bekommt es mit West Ham United und damit auch mit einem in dieser Saison bereits bekannten Gegner zu tun. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union UEFA. Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp trifft auf dessen Abschiedstour vor dem Abschied am Saisonende auf Sparta Prag.

Bayer tritt am 7. März zunächst auswärts an und spielt am 14. März im eigenen Stadion. In der Gruppenphase hatte sich Leverkusen mit 5:1 und 1:0 gegen den Club aus Aserbaidschan durchgesetzt. Freiburg empfängt zunächst die Londoner und reist dann zum entscheidenden Auswärtsspiel - in der Gruppe hatte der Sport-Club zweimal gegen West Ham verloren (1:2 und 0:2).

Leverkusen war als ungeschlagener Gruppensieger für das Achtelfinale gesetzt. Freiburg setzte sich am Donnerstag durch ein 3:2 nach Verlängerung im Playoff-Rückspiel gegen den französischen Club RC Lens durch (Hinspiel: 0:0) und erreicht so die Runde der besten 16 Vereine. Ziel aller Clubs ist das Endspiel am 22. Mai in Dublin.