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Europa Projektwoche an den Cuno-Berufskollegs
In Hagen ist heute die Europa Projektwoche an den Cuno-Berufskollegs I und II gestartet. Unter dem Motto „Chancengleichheit in Europa - Demokratie stärken“ setzen sich die Schülerinnen und Schüler noch bis zum 8. Mai intensiv mit der Zukunft Europas auseinander.
Veröffentlicht: Montag, 04.05.2026 10:34
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Zum Auftakt hielt ein Vertreter des Europabüros einen Vortrag zu aktuellen Herausforderungen der Europäischen Union. Anschließend hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu diskutieren.
Im weiteren Verlauf der Woche präsentieren die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Projekte. Ziel ist es, das Interesse an Europa zu stärken und demokratische Werte zu vermitteln.
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