Europa Projektwoche an den Cuno-Berufskollegs

Zum Auftakt hielt ein Vertreter des Europabüros einen Vortrag zu aktuellen Herausforderungen der Europäischen Union. Anschließend hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu diskutieren.

Im weiteren Verlauf der Woche präsentieren die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Projekte. Ziel ist es, das Interesse an Europa zu stärken und demokratische Werte zu vermitteln.