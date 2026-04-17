Ev. Jugendhilfe: Opfer gesucht

Die Evangelische Jugendhilfe sagt, sie sehe ihr 250-jähriges Jubiläum als Verpflichtung. Dazu gehöre zu schauen, wo es ihn ihrem Verantwortungsbereich sexualisierte Gewalt gegeben hat.

Ansatzpunkte gibt es: Sie hat Hinweise auf einen Fall aus den späten 80er und frühen 90er Jahren. Dabei geht es um einen damals Minderjährigen in einer Außenwohngruppe in Hagen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es noch weitere Betroffene geben kann.

Außerdem habe man Hinweise auf ein Verfahren wegen sexualisierter Gewalt eines damaligen Mitarbeiters in den 1960er Jahren gefunden.

Ausgehend davon sucht die Evangelische Jugendhilfe den Kontakt zu möglichen Betroffenen.

Wer also sexualisierte Gewalt in einer Einrichtung der Ev., Jugendhilfe erlebt hat wird gebeten, sich zu melden. Es gibt eine externe unabhängige Ansprechstelle.

Kontakt:

aufruf-ejh@posteo.de

Tel.: 0163 487 23 07