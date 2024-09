Ewan McGregor mit Familie bei «Walk of Fame»-Ehrung

Los Angeles (dpa) - «Star Wars»-Schauspieler Ewan McGregor (53) hat eine besondere Ehrung in Hollywood zum Anlass für einen Familienausflug genommen. Der schottische Star brachte seine Ehefrau, Schauspielerin Mary Elizabeth Winstead (39), ihren gemeinsamen Sohn Laurie (3) und drei Töchter aus erster Ehe zu einer Sternen-Zeremonie auf dem «Walk of Fame» mit. Im Herzen von Hollywood enthüllte McGregor die 2.789. Sternenplakette auf dem berühmten Bürgersteig. Auch ein prominenter Kollege zollte Tribut.

McGregor sei «die coolste Person auf dem Planeten» und ein «großartiger» Darsteller, sagte Schauspieler Hayden Christensen (43). Zudem sei er wahnsinnig nett, nur auf der Leinwand habe er ihm übel mitgespielt, witzelte der Gastredner. Im «Star Wars»-Imperium verkörperte McGregor mit einer Jedi-Kutte die Figur Obi-Wan Kenobi, während Christensen den Schüler Anakin Skywalker mimte, der zum Schurken Darth Vader wird.



McGregor betonte in seiner Dankesrede seine Liebe zum Film und zu seiner Familie. Er schätze sich sehr glücklich, gemeinsam mit seiner Tochter Clara (28) in dem Filmdrama «Bleeding Love» ein Vater-Tochter-Duo gespielt zu haben. Tochter Esther (22) sei derzeit bei Dreharbeiten in Kanada und könne leider nicht vor Ort sein, sagte der fünffache Vater. An seine 13-jährige Tochter Anouk gerichtet, erklärte McGregor, sie sei noch zu jung, um Schauspielerin zu sein. Mit Tochter Jamyan werde er wohl keinen Film drehen, denn die 22-Jährige strebe einen Beruf als Detektivin an. Zuletzt wandte er sich an sein jüngstes Kind, Sohn Laurie, ob er nicht allen hier Hallo sagen möchte.

McGregor und Winstead lernten sich 2016 am Set der Serie «Fargo» kennen, in der sie ein Gauner-Pärchen spielten. Daraufhin trennten sich beide von ihren vorigen Ehepartnern und wurden offiziell ein Paar.

Vor Fotografen knieten alle auf der frisch enthüllten Sternenplakette nieder und strahlten im Beisein von jubelnden Fans in die Kameras. Dies sei eine große Ehre für ihn, sagte McGregor. Schon als kleiner Junge habe er den Wunsch gehabt, Schauspieler zu werden und kreativ zu arbeiten.

Er sei auch glücklich darüber, dass seine Plakette ganz nah an der von Carrie Fisher liege. Die 2016 gestorbene «Star Wars»-Ikone hat im vorigen Jahr posthum einen Stern auf dem «Walk of Fame» erhalten. In der Nähe befindet sich auch Mark Hamills Stern, der in «Star Wars» den Jedi-Ritter Luke Skywalker spielte.