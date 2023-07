Ex-Gladbach-Coach Hütter wird Trainer bei AS Monaco

Monaco (dpa) - Der frühere Bundesliga-Trainer Adi Hütter wird neuer Trainer bei der AS Monaco in der französischen Ligue 1. Der 53 Jahre alte Österreicher unterschrieb bei den Monagassen einen Vertrag für zwei Spielzeiten bis zum 30. Juni 2025, wie der Club mitteilte.

Hütter folgt in Monaco auf den Belgier Philippe Clement, von dem sich der Verein nach dem Verpassen des Fußball-Europapokals in der vergangenen Saison getrennt hatte. Der Ex-Gladbacher Hütter soll am Mittwoch sein erstes Training leiten.

Trainer in Gladbach und Frankfurt

Borussia Mönchengladbach hatte sich nach einer mäßigen Saison im Mai 2022 von Hütter getrennt. Zuvor hatte der Coach von 2018 bis 2021 Eintracht Frankfurt betreut. Mit den Hessen hatte er 2019 das Halbfinale der Europa League erreicht.

«In den vergangenen Jahren hat Adi sich in einer Reihe unterschiedlicher Ligen und auf europäischer Bühne bewiesen», sagte Monacos Fußball-Direktor Thiago Scuro laut Mitteilung. Vor seinen Bundesliga-Stationen hatte Hütter in der Schweiz und in Österreich gearbeitet.

Bei Monaco stehen der langjährige Leverkusener Kevin Volland und der Ex-Kölner Ismail Jakobs im Kader. Zuletzt war auch Torwart Alexander Nübel vom FC Bayern München an den Club aus dem Fürstentum ausgeliehen.